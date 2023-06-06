تفجير سد كاخوفكا يصعد سخونة الموقف بين روسيا وأوكرانيا

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مصدر سياسي:النائب الثاني لرئيس البرلمان لديه (50) مستشاراً
تيار سياسي:تحالف السيادة انتهى وجوده في ديالى
حزب كردي:تمرير الموازنة بدون حضور نواب حزب بارزاني
وكالة إيرانية:السوداني وباقي الإطاريين سعداء من الإفراج على 10 مليارات دولار من اموال إيران المجمدة في العراق
السفيرة الأمريكية:الشعب العراقي هو القرار في تغيير نظام الحكم
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حزب كردي:تمرير الموازنة بدون حضور نواب حزب بارزاني
وكالة إيرانية:السوداني وباقي الإطاريين سعداء من الإفراج على 10 مليارات دولار من اموال إيران المجمدة في العراق
المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر فتح بنك حكومي في أربيل بأسم “نيشتمان”
نائب يطالب السوداني بكشف أسماء مهربي النفط والمخدرات من قبل قيادات منظمة بدر والعصائب
المالية النيابية: التوافق السياسي الطريق الأفضل لتمرير الموازنة
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تقرير:ريال مدريد يسعى للتعاقد مع اللاعب (ألفونسو ديفيز)
رحيل اللاعب (كريم بنزيما) من فريق ريال مدريد
الرياضي السوداني يرعى توقيع عقداً بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني
اليوم..إنطلاق مباريات الجولة 32 من الدوري الممتاز لكرة القدم
يوم 2 آب المقبل موعد إنطلاق الدوري الممتاز لكرة اليد
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مصدر سياسي:النائب الثاني لرئيس البرلمان لديه (50) مستشاراً
ائتلاف المالكي:المسؤولين الفاشلين من أحزاب بدر والدعوة والتيار الصدري غير مشمولين بالتغيير
نائب يطالب السوداني بكشف أسماء مهربي النفط والمخدرات من قبل قيادات منظمة بدر والعصائب
ميليشيات إيران وأحزابها تستخدم البطاقات الائتمانية المصرفية لتهريب الدولار
العصائب:حدود الكويت تمددت على حساب العراق مقابل دفع رشاوى لمسؤولين سياسيين وحكوميين
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- اذاعة INN