تقارير:إيران تخطط لإنشاء خط تجاري إلى الساحل السوري عبر العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدثت تقارير عدة عن تخطيط إيران لإنشاء خط تجاري جديد، يمر عبر أراضي 3 دول، ومن ثم يصلها بموانئ البحر المتوسط.ويهدف المشروع الطموح إلى تأسيس خط تجارة دائم للصادرات الإيرانية، مرورا بثلاث دول شرق أوسطية. ولتحقيق هذه الغاية، سيشق طريق نقل سريع يبدأ بطهران مرورا بالعراق وسوريا وانتهاء بلبنان والبحر الأبيض المتوسط، حسب تعبير صحيفة “القدس العربي”.وتحدثت الصحيفة عن أن السلطات الإيرانية قد وقعت مؤخرا اتفاقيات ثنائية مع كل من دمشق وبغداد بهدف إنشاء طريق عبور سريع بطول 1700 كم. ويتوقع أن يبدأ عمل الخط الجديد خلال سنتين كحد أقصى، كما أنه سيمر بعواصم الدول الثلاث.ولم يكشف حتى اللحظة عن الميزانية المرصودة للمشروع، ولكن من المتوقع أن تغطى تكلفة الإنشاء، خلال خمس سنوات، من عائدات الخط التجاري الجديد.