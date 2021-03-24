تقارير:عودة رونالدو إلى ريال مدريد مشروطة بطلب من مسؤولي النادي

تقارير:عودة رونالدو إلى ريال مدريد مشروطة بطلب من مسؤولي النادي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت تقارير صحفية اسبانية، الاربعاء، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وضع شرطًا وحيدًا من أجل العودة لريال مدريد في الصيف المقبل.وقالت إذاعة “كادنيا كوبي” الإسبانية، أن “رونالدو اشترط تلقي اتصالًا من مسؤولي ريال مدريد يطالبونه فيه بالعودة، من أجل الموافقة على ارتداء قميص الميرنغي مرة أخرى”.وأضافت الإذاعة الاسبانية، أن “رونالدو على استعداد لترك يوفنتوس والعودة لريال مدريد وإنهاء مسيرته في سانتياجو بيرنابيو، والذي شهد الانفجار الحقيقي للنجم البرتغالي”، موضحة أن “رونالدو مقتنع جدًا بأنه لا يزال بإمكانه تقديم الكثير لريال مدريد”.وارتبط اسم رونالدو مؤخرًا بالعودة لريال مدريد، بعد 3 سنوات من رحيله إلى يوفنتوس، وذلك بعد أن فشل في قيادة البيانكونيري لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.وكانت أنباء قد ترددت عن رغبة يوفنتوس في التخلص من رونالدو الصيف المقبل، في ظل ارتفاع راتبه، والذي يصل إلى نحو 30 مليون يورو سنويًا. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *