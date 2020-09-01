تقارير:واشنطن أعادت أرشيف حزب البعث إلى بغداد

تقارير:واشنطن أعادت أرشيف حزب البعث إلى بغداد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت تقارير صحفية أمريكية، الثلاثاء (01 أيلول 2020)، بأن واشنطن أعادت أرشيف حزب البعث العراقي، إلى بغداد عبر طائرة شحن عسكرية.وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن “الولايات المتحدة أعادت لأرشيف حزب البعث العراقي السابق، إلى بغداد عبر طائرة شحن عسكرية أميركية”.وأضافت، أن “هذه الخطوة من قبل المسؤولين الأميركيين تأتي بمثابة مبادرة حسن نية لرئيس الوزراء الجديد، مصطفى الكاظمي”.وتابعت الصحيفة، أن “الارشيف  الذي يتضمن حوالي 6 ملايين وثيقة شحن تغليفه جيدا خشية اعتراضه من قبل الجماعات المسلحة ، فيما بات الأرشيف الآن في مكان آمن ولكنه غير معروف بالعاصمة العراقية”.وفي عام 2013، أعادت الولايات المتحدة مجموعة مختلفة من الوثائق التي حفظتها بعد حرب 2003 التي أطاحت بحزب البعث، فيما أثار ذلك مخاوف بين الباحثين الغربيين من احتمال استغلال هذه الوثائق سياسيا من قبل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.وتحتفظ مؤسسة هوفر بأرشيف رقمي لجميع هذه الوثائق.وفي بيان صدر عام 2008، حثت جمعية المحفوظات الأميركية ورابطة المحفوظات الكندية، على إعادة هذه الوثائق إلى الحكومة العراقية، في الوقت الذي كان فيه كنعان مكية يقول إن الحكومة العراقية وافقت رسميا على إعادة ترتيب الأرشيف من قبل مؤسسة هوفر.فيما اكدت مصادر انه اذا وقع هذا الارشيف بيد ميليشيات الحشد ستبدأ عمايات قتل لبدء صفحة الحرب الأهلية.

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