تقارير أمريكية:مجلس الأمن القومي برئاسة ترامب يناقش عملية استهداف قاعدة كي/1 في كركوك

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت تقارير صحفية أمريكية، الأحد (28 كانون الأول 2019)، بأن مجلس الأمن القومي بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترماب يعقد اجتماعات مكثفة، بعد استهداف قاعدة “كي وان” في مدينة كركوك العراقية ومقتل جندي أمريكي وإصابة آخرين.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” The Wall Street Journal الأميركية بأن اجتماعات مكثفة يعقدها مجلس الأمن القومي بقيادة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لبحث الهجوم على قاعدة كركوك العراقية، والتي أودت بحياة أميركي وإصابة جنود أميركيين آخرين.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن “الرئيس ترامب قد تم إطلاعه على الحادث، وما زال يعمل عن كثب مع فريق الأمن القومي التابع له لمراقبة الوضع”.

وبحسب التقرير، فقد أصابت بعض الصواريخ مستودع تخزين الذخيرة في القاعدة، مما أدى إلى عدة انفجارات، وفقاً للتقديرات الأولية المقدمة لمسؤولي الدفاع الأميركيين.

وأشار إلى أن “هذا هو الهجوم الصاروخي الـ11 خلال الشهرين الماضيين، والذي تم تنفيذه ضد قواعد عراقية، حيث كانت القوات الأميركية موجودة، حسبما قال مسؤول الدفاع الأميركي. وأصبحت هذه الهجمات مصدر قلق بالغ للبنتاغون”.

وأعلن مسؤول دفاعي أميركي أن متعاقداً أميركياً قتل وجرح 4 جنود أميركيين عندما أُطلق أكثر من 30 صاروخاً، يوم الجمعة الماضي، على قاعدة عسكرية عراقية.

ويأتي الهجوم بعد أسبوعين من إصدار وزير الخارجية، مايك بومبو، بياناً يحذر فيه من أن أي هجمات صاروخية تنفذها إيران أو وكلائها في العراق وتضر بالأميركيين “سيتم الرد عليها بشكل حاسم”.