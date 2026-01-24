تقارير صحفية:امريكا هددت العراق بعدم مشاركة الاحزاب الحشدوية في الحكومة المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت تقارير صحفية دولية، أمس الجمعة، ( 23 كانون الثاني 2026 )، عن صدور تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه ساسة عراقيين، تتعلق بفرض عقوبات اقتصادية على البلاد. ونقلت وكالة “رويترز” عن عدة مصادر قوله: إن “الولايات المتحدة هددت ساسة عراقيين بفرض عقوبات على العراق في حال دخلت جماعات مسلحة تدعمها إيران في الحكومة المقبلة”.وتأتي هذه التهديدات في إطار الضغوط الرامية لرسم ملامح التشكيلة الوزارية الجديدة، وسط تحذيرات واشنطن من تداعيات إشراك تلك الأطراف في السلطة التنفيذية. ومن المرجح ان يحسم الإطار التنسيقي رسميا مرشحه لرئاسة الوزراء خلال الأسبوع المقبل.

