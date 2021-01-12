تقارير صحفية: سان جيرمان يستعد للتخلي عن كيليان مبابي

تقارير صحفية: سان جيرمان يستعد للتخلي عن كيليان مبابي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت تقارير صحفية اسبانية، الثلاثاء، عن استعداد باريس سان جيرمان للتخلي عن نجمه كيليان مبابي، من اجل تحقيق أكبر استفادة من وراءه قبل انتهاء عقده، في ظل التعقيدات المستمرة بينهما في ملف التجديد.وذكر برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، أن “سان جيرمان منح أولوية حاليا لتجديد عقد الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا على نجمه الفرنسي كيليان مبابي”.وأشار البرنامج الإسباني، إلى أن “سان جيرمان يخطط لبيع مبابي بالصيف المقبل نظير 100 مليون يورو، في ظل اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب الشاب، الذي رفض عروض التجديد، وربما يغادر مجانا في صيف 2022”.واكد، ان “مسؤولي سان جيرمان سيضحون بمبابي سريعا في الصيف المقبل، من أجل هدف أكبر وهو التعاقد مع ليونيل ميسي، قائد برشلونة”.وأوضح البرنامج، أن “الأموال التي سيحصل عليها باريس من بيع مبابي، سيدفع من خلالها راتب عام واحد على الأقل لميسي، حتى لا يخالف النادي قانون اللعب المالي النظيف”.وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، لكنه يرفض كل محاولات النادي الفرنسي للتجديد حتى الآن.ويذكر أن العديد من التقارير أكدت أن ميسي سينتقل إلى سان جيرمان مجانًا في الصيف المقبل، لمزاملة صديقه نيمار مجددًا. 

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