تقرير:أتلتيكو مدريد رفض التعاقد مع رونالدو

تقرير:أتلتيكو مدريد رفض التعاقد مع رونالدو
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقرير صحفي إسباني، الأربعاء، عن مفاجأة كبرى تتعلق بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد.وبحسب إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن مينديز تواصل مع أكثر من نادٍ لعرض خدمات رونالدو بما فيهم أتلتيكو مدريد، الغريم التقليدي لريال مدريد، والذي يعتبر رونالدو أحد أساطيره.وأضاف، أن أتلتيكو مدريد رفض التعاقد مع رونالدو، ليضطر مينديز في البحث عن خيارات أخرى.وانتقل رونالدو (36 عاما) إلى مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من يوفنتوس، بعدما أبلغ موكله خورخي مينديز برغبته في الرحيل عن البيانكونيري.وكان رونالدو قريبًا من الانتقال إلى مانشستر سيتي، قبل أن يتدخل مانشستر يونايتد ويستعيد خدماته بعد رحيله في عام 2009. 

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