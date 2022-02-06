تقرير:الصدر مع التجديد لصالح والكاظمي

تقرير:الصدر مع التجديد لصالح والكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة “العرب” اللندنية ،الاحد، عن وجود اشارات بشان استقرار رأي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على اختار تجديد الولاية للرئاسات الثلاث في العراق، مبينة ان كلمة الرئاسات الثلاث يوم امس تؤكد استمرار عملهم في المرحلة المقبلة وتتناغم مع خطاب الصدر بكل تفاصيلها.وقالت الصحيفة في تقرير ، ان “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اربك المشهد السياسي في العراق بعد ساعات من دعوته كتلته لعدم التصويت لمرشح مسعود بارزاني لمنصب الرئاسة، وبتوقيت ظهر فيه الثلاثي القيادي في العراق، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي سوية في مناسبة أوحت أنهم المجموعة التي استقر عليها رأي الصدر لقيادة عراق ما بعد الانتخابات”.وأضافت، أنه “كان من الواضح أن الكلمات الثلاث تحمل نفس التوجه الذي يحمله الصدر وعبّر عنه في أكثر من مرة بشأن التركيز على المستقبل وتجاوز الصراعات، وتكوين حكومة عراقية لا تخضع لأيّ ضغوط خارجية”، مبينة أن “الخلافات السياسية يجب ألاّ تصل إلى أسس بناء الدولة، هناك مراهنات دولية على فشل الديمقراطية في العراق التي ستبقى الطريق الأسلم للتعايش لأن الشعب العراقي وفيّ لكل من يخدمه”.وبحسب الصحيفة، فانه تزامن الخطاب الداعي إلى تجاوز الحسابات الحزبية ما بعد الانتخابات، والذي يلقي بظلاله على مناخ تشكيل الحكومة واختيار الرئيس الجديد مع قرار الكتلة الصدرية مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لاختيار رئيس البلاد، وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية إلى حين إشعار آخر.

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