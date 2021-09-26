تقرير:تشافي هيرنانديز يستعد لتدريب فريق برشلونة

تقرير:تشافي هيرنانديز يستعد لتدريب فريق برشلونة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقرير صحفي إسباني، أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للسد القطري، ينتظر إشارة نادي برشلونة، من أجل تولي تدريب الفريق.وارتبط اسم الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الحالي لبرشلونة، في الأيام الماضية، بالرحيل عن النادي الكتالوني، بسبب تراجع نتائج ومستوى الفريق.وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، في تقرير لها أمس السبت، أن “تشافي يعد من أقوى المرشحين لخلافة كومان على مقاعد بدلاء برشلونة”.وأضافت الصحيفة، أن “تشافي نفسه يعلم جيدًا ارتباط اسمه ببرشلونة في الأيام الخيرة، لكنه لم يصرح بأي شيء، لاحترامه لرونالد كومان المستمر في منصبه حتى هذه اللحظة”.وأشارت الصحيفة، إلى أن “تشافي يدرك جيدًا أنه يحظى بدعم كبير من جميع القطاعات في برشلونة، لكنه ينتظر فقط مكالمة لابورتا، التي لم تحدث حتى الآن”.وأكدت الصحيفة، أن “الأنباء التي خرجت بشأن رفض تشافي قيادة برشلونة خلال هذه الفترة ليست صحيحة، بل إنه سيرحب على الفور بتولي المهمة إذا كان المشروع يرضيه بالحد الأدنى”.هذا ويستعد برشلونة لمواجهة ليفانتي، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة لليغا، وهي المباراة التي قد تساهم في إقالة كومان حال حدوث أي نتيجة غير الفوز.

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