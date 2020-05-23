تقرير:غالبية لاعبي برشلونة معروضين للبيع

تقرير:غالبية لاعبي برشلونة معروضين للبيع
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن هناك شعورًا عامًا لدى غالبية لاعبي برشلونة أنهم تحت التهديد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن التعليقات القادمة من غرفة ملابس برشلونة تدعو للقلق، لا سيما أن الوضع المالي للنادي يجعل غالبية لاعبي الفريق معروضين للبيع.وأشارت إلى أن من يضمن موقفه فقط في برشلونة هو السداسي مارك أندريه تير شتيجن، جيرارد بيكيه، فرينكي دي يونج، أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي وأنسو فاتي.وشددت على أن باقي لاعبي البارسا على قائمة الرحيل أو الدخول في صفقات تبادلية، للحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) وميراليم بيانيتش (يوفنتوس).وأوضحت أن شعور لاعبي برشلونة بالتهديد يظهر أيضًا في التصريحات مؤخرًا، حيث قال كليمنت لينجليت: “لا أحد يعرف ما يخبئه المستقبل، لكنني آمل أن أكون في برشلونة خلال الموسم المقبل”.وأضاف: “يعتمد الأمر على سوق الانتقالات. إنها فترة خاصة للأندية ولا أحد معفى من أي شيء، لكني آمل في البقاء”.وسار إيفان راكيتيتش على نهج لينجليت، مصرحًا: “كنت أتمنى لو خرج النادي وقال إنني مستمر، لإيقاف الشائعات”.وقال جان كلير توديبو، مدافع برشلونة المعار قبل أيام: “فيما يتعلق بمستقبلي. الحقيقة أنني أتوقع استمراري في شالكه”.وذكرت الصحيفة أن رغم تصريحات توديبو، لكنه لن يستمر في الدوري الألماني، وسيكون جزءًا من مخطط برشلونة لجذب صفقات مميزة.

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