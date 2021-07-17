تقرير:مدرب فريق روما يرفض التعاقد مع اللأعب بيانيتش

تقرير:مدرب فريق روما يرفض التعاقد مع اللأعب بيانيتش
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما، رفض التعاقد مع أحد اللاعبين المنبوذين في نادي العاصمة الإيطالية.ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط برشلونة، يسعى بقوة لمغادرة “كامب نو” هذا الصيف.وأشارت إلى أن بيانيتش عُرض على روما، لكن مورينيو رفض عودة اللاعب البوسني إلى ملعب “الأولمبيكو”.وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من غير المرجح أيضًا أن تقبل جماهير روما عودة بيانيتش للنادي، بعد أن تركهم للانتقال إلى المنافس (يوفنتوس) من خلال تفعيل الشرط الجزائي في عقده.ولعب بيانيتش مع روما من 2011 وحتى 2016، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس مقابل 37 مليون يورو.

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