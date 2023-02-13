تقرير:ميسي في حالة جيدة لمواجهة بايرن ميونخ

تقرير:ميسي في حالة جيدة لمواجهة بايرن ميونخ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حصل كريستوف جالتييه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على دفعة قوية قبل مواجهة بايرن ميونخ، غدا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.ووفقا لإذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، انتظم الثنائي ليونيل ميسي وماركو فيراتي، في التدريبات الجماعية لسان جيرمان بشكل طبيعي قبل موقعة بايرن ميونخ.وكان ليونيل ميسي غاب عن خسارة سان جيرمان ضد موناكو بالدوري الفرنسي (3/1)، بعد تعرضه لإجهاد في أوتار الركبة، بينما عانى ماركو فيراتي خلال الفترة الماضية من إصابة في العضلات.وسبق أن أكدت شبكة “TF1” الفرنسية أن ميسي وفيراتي في حالة جيدة وأنهما باتا جاهزين لمواجهة بايرن ميونخ.يذكر أن سان جيرمان سبق أن أعلن في بيان طبي، يوم الجمعة الماضي، أن ميسي في حاجة لمدة 48 ساعة فقط للتعافي. 

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