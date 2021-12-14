تقرير:هالاند لم يقرر بعد ترك قريقه الحالي

تقرير:هالاند لم يقرر بعد ترك قريقه الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقرير إسباني، الثلاثاء، عن مفاجأة بشأن رحيل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، عن ناديه في الموسم الحالي.ويمتد عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند حتى صيف عام 2024، لكن تزعم بعض التقارير بوجود شرط جزائي يسمح للمهاجم النرويجي، بالرحيل في نهاية الموسم الحالي.ووفقًا لبرنامج “الشيرنغيتو” الإسباني، فإن مينو رايولا، وكيل أعمال هالاند، يحاول نقل المهاجم النرويجي خارج دورتموند خلال الميركاتو الشتوي المقبل.وذكرت تقارير صحفية أن هالاند رفض الانتقال إلى صفوف يوفنتوس ومانشستر يونايتد وفقًا لمعاييره الخاصة، بشأن اختيار وجهته الجديدة، بناء على مشروع الفريق.وكان مينو رايولا قد صرح مؤخرًا بأن اللاعب النرويجي سينتقل إلى واحد من أفضل 15 ناديًا في قارة أوروبا، وضرب أمثلة بريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد. 

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