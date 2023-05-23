تقرير أمريكي:العراق من أكثر شعوب العالم بؤساً جراء نتائج حكم الخونة والفاسدين والفاشلين

تقرير أمريكي:العراق من أكثر شعوب العالم بؤساً جراء نتائج حكم الخونة والفاسدين والفاشلين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نشر البروفيسور في علم الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز الأميركية ستيف هانكي، قائمة “مؤشر البؤس” للعام الماضي 2022، وأظهرت أن العراق احتل المرتبة 50 بأكثر الشعوب بؤساً، فيما طالب خبير اقتصادي بضرورة الإسراع بمعالجة هذا “المؤشر الخطير”.ووفقا لتقرير وجدول نشره هانكي ، ان “حالة الإنسان تكمن في طيف واسع بين “البائس” و “السعيد”،  في المجال الاقتصادي، مبينا ان البؤس يأتي نتيجة ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض الباهظة والبطالة”. وأشار هانكي الى ان “الطريقة الأكيدة للتخفيف من هذا البؤس هي من خلال النمو الاقتصادي”، مشيرا الى أن مقاييس البلدان يمكن ان تخبرنا بالكثير عن الأماكن التي يشعر فيها الناس بالحزن أو السعادة”.ويقيس هانكي مؤشر البؤس، بناء على البطالة والتضخم ومعدل الإقراض والتغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.ووفقاً لـ هانكي، فإن العراق جاء بالمرتبة 50 من أصل 157 دولة مدرجة بالجدول بأكثر الشعوب بؤساً بحصول على مؤشر 42.3 نقطة، مبينا أن البطالة والفقر العامل الأساسي في العراق وراء هذا البؤس نتيجة من يحكمون العراق بعد 2003.

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