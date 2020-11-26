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إيران:لن يكون هناك أي مفاوضات جديدة بشأن الإتفاق النووي لانها جرت وأنتهت
بايدن “يتعهد” بالعمل مع حلفاء أمريكا في سياسته الخارجية
ترامب يوجه بنقل السلطة إلى بايدن
علماء: لقاح “فايزر” و”بيونتك”ضد كورونا حقق فاعلية بنسبة 94% ولقاح أسترازينيكا بنسبة 70%
الإعلام الأمريكي:بايدن يرشح توني بلينكين وزيرا للخارجية في حكومته
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السيسي:مصر حريصة على التعاون مع العراق في كافة المجالات
تقرير أمريكي:الكاظمي عميل مزدوج
المالية النيابية:الدولة تمتلك 25 مصدراً ماليا ثلاثة منها كافية لتأمين الرواتب الشهرية
المالية النيابية ترفض إرسال أموال إلى كردستان خلافا لقانون الاقتراض
وزير المالية:اقتصاد العراق ينخره الفساد والبلد نحو الإفلاس
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مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
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دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
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