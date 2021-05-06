تقرير أمريكي:توقف برنامج صيانة طائرات إف16 العراقية بسبب إخلاء المتعاقدين جراء القصف الحشدوي لقاعدة بلد الجوية

تقرير أمريكي:توقف برنامج صيانة طائرات إف16 العراقية بسبب إخلاء المتعاقدين جراء القصف الحشدوي لقاعدة بلد الجوية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد تقرير لصحيفة ستار اند سترايب الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية ، الخميس ، انه وطبقا لتقرير صدر عن الحكومة الامريكية ان برنامج صيانة طائرات اف 16 العراقية قد تعطل بسبب اخلاء المتعاقدين لقاعدة بلد الجوية .وذكر التقرير ، ان ” الحكومة الامريكية تذرعت بالتهديدات والهجمات على القاعدة التي اخلاها المتعاقدون منذ شهر آذار الماضي “، مبينة انه ” لايمكن للعراقيين أداء مجموعة كاملة من مهام الصيانة على أسطول البلاد من طائرات أف 16 بدون متعاقديهم “.واضاف انه ” تم جرد وجود 32 طائرة اف 16 من اصل 36 طائرة تلقاها العراق في الفترة ما بين اعوام 2014 الى 2017 في قاعدة بلد خلال الصيف الماضي كان 75 بالمائة منها تعمل بشكل كلي او جزئي حتى شهر كانون الاول الماضي ، فيما قال كبير المفتشين في عمليات التحالف في تقريره ربع السنوي ان الطائرات نفذت 299 طلعة جوية في الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2021 “.وتابع أن ” المتعاقدين كانوا قد اخلوا قاعدة بلد في كانون الثاني الماضي بعد زيادة التوترات بين واشنطن وطهران نتيجة اغتيال الجنرال قاسم سليماني ، كما تذرعت شركة لوكهيد مارتن بوباء فايروس كورونا والاضطرابات التي شهدتها الشركة بمنع الموظفين من تقديم الدعم للطائرات العراقية وقد تسبب ذلك في عدم ثقة الطيارين العراقيين في أن طائراتهم ستحظى بالدعم الكافي، ونتيجة لذلك ، لم تقم طائرات أف 16 العراقية بمهام قتالية من نيسان إلى ايلول من عام 2020 ، عندما بدأ المتعاقدون في العودة”.واشار التقرير الى أن ” المستشارين الجويين العسكريين لم يعودو موجودين في القاعدة وبينما يزور مستشارو القوات الجوية الأمريكية بانتظام قاعدة بلد ، فإن الافتقار إلى وجود استشاري مخصص واتصالات آمنة أبقت حتى الآن طائرات اف 16 التابعة للسرب العراقي المقاتل التاسع خارج المهام الجوية “.

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