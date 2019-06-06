تقرير أمريكي:شباب العراق “حطب” المشروع الإيراني وصناعة ملياديرية الجرائم

تقرير أمريكي:شباب العراق “حطب” المشروع الإيراني وصناعة ملياديرية الجرائم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال تقرير اميركي ان إيران استخدمت صوراً ولقطات فيديو تخص فصائل مليشياوية عراقية لتعبئة الجماهير وجعلها تتقبل تدخلات طهران في الشرق الاوسط وارسال رسائل الى خصومها وفي مقدمتهم اميركا وبعض جيرانها الاقليميين.وذكر راديو صوت اميركا في تقريره ان القنوات التلفزيونية التابعة للحكومة الايرانية بثت مقطع فيديو مدته اكثر من خمس دقائق احتوى موسيقى حماسية واظهر مقاتلاً من مليشيا النجباء العراقية المنضوية في الحشد الشعبي، كيف فقد حياته في المعركة ضد تنظيم داعش، وكيف ان ابنه افتخر بأبيه وتعهد بمواصلة المسير بذات الطريق.وينقل التقرير عن محللين قولهم إنه باستخدام اللقطات العاطفية للحرب والنصر، تحاول السلطات الإيرانية تعبئة الجماهير الإيرانية لصالح تأييد المزيد من التدخلات في الشرق الاوسط، اذ زادت القنوات الايرانية من خطابها القومي خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في ايار 2018.ويقول المحلل الايراني رسال نفيسي بجامعة ستراير في فرجينيا “تحاول الحكومة الإيرانية استخدام وسائل الإعلام لتوصيل رسالة بأن الجهات المرتبطة بها متحدة وتدعمها، وهي رسالة لمنافسيها الاقليميين بأن بإمكانها متابعة أهدافها العالمية والإقليمية من خلال وكلائها في العراق وسوريا واليمن ولبنان لتحدي الولايات المتحدة والدول الحليفة كالسعودية واسرائيل”.ويضيف “ليس هناك شك في أن طهران زادت بشكل واضح باستخدام الوكلاء كوسيلة ضغط ضد خصومها وأشارت إليها بشكل صارخ على أنهم ورقة رابحة في المعادلات الإقليمية”.وبحسب ما ورد أحرق المشاركون في إيران والعراق هذا العام الأعلام الأمريكية والإسرائيلية ورددوا هتافات مثل “القدس هي عاصمة فلسطين” و “الموت لأمريكا” و “الموت لإسرائيل”.

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