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المالية النيابية:(31.5) مليار دولار سنوياً خسارة العراق جراء انخفاض أسعار النفط وعدم تسليم الإقليم إيرادات بيع النفط للخزينة الاتحادية وفق قانون الموازنة
تقرير أمريكي:قواتنا لن تنسجب من العراق بوجود النفوذ الإيراني الميليشياوي الداعشي
سوالف مناسبات..السوداني يدعو إلى التسلّح بكتاب الله وسنّة نبيه العظيم
مصدر نفطي:شركة BP البريطانية تتسلم أبار نفط كركوك
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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المالية النيابية:(31.5) مليار دولار سنوياً خسارة العراق جراء انخفاض أسعار النفط وعدم تسليم الإقليم إيرادات بيع النفط للخزينة الاتحادية وفق قانون الموازنة
مصدر نفطي:شركة BP البريطانية تتسلم أبار نفط كركوك
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
البنك المركزي:سيكون للعراق أكبر المصارف الرقمية
بزشكيان:العراق القلب النابض للمشروع الإيراني
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وزارة الشباب والرياضة:( 106)عدد أفراد وفد فريق النصر السعودي لملاقاة الشرطة
مباراة فريقي الشرطة العراقي والنصر السعودي في بغداد
كاساس:طرد اللاعب العراقي في مباراة الكويت كان قاسياً
السوداني يوجه باستضافة صاحبة القلادة الذهبية (نجلة عماد) في المجلس الأعلى للمرأة
اليوم ..مواجهة المنتخب العراقي مع نظيره الكويتي
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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الأمن السيبراني:الاستخبارات الإيرانية مستمرة في التجسس على مؤسسات الدولة العراقية
نائب إيراني:سنحصل من حكومتنا الإطارية برئاسة السوداني (100) مليار دولار خلال زيارة الرئيس بزشكيان
نائب يكشف عن “سرقة العصر” بمبلغ (22) مليار دولار من قبل وزارة النقل
نائب:الحكومة والبرلمان يشجعان على سرقة المال العام من خلال قوانين العفو
وزارة النفط:النفط العراقي لايهرب لإيران ولم يباع لصالح خزينتها!
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- اذاعة INN