آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب:البرلمان الحالي لافائدة منه وضد الشعب
وزارة النفط:إتفاقية حكومة مسرور مع أمريكا على استثمار نفط الإقليم باطلة دستورياً وقانونياً
تقرير أمريكي: بغداد في ذيل قائمة المدن الأكثر أماناً
كتلة نيابية: لاسيادة للعراق في ظل حكومة السوداني
نائب إطاري:الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزارة النفط:إتفاقية حكومة مسرور مع أمريكا على استثمار نفط الإقليم باطلة دستورياً وقانونياً
نائب إطاري:الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان
رشيد يدعو إلى تشريع قانون النفط والغاز لحل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل
وزارة التجارة:العراق حقق الاكتفاء الذاتي من الحنطة
وزارة المالية تعلن عن تعاقدها مع شركة (إرنست ويونغ) لتقييم عمل شركات التأمين الحكومية
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
كتلة نيابية: لاسيادة للعراق في ظل حكومة السوداني
القانونية النيابية:حسم ملفات الفساد مرهون بـ” التوافقات السياسية”
بزشكيان:العلاقة مع العراق “زواج دائم وليس متعة”!!
حكومة السوداني تؤكد لإيران أنها تابع صغير لها
مفوضية الانتخابات:أكثر من مليون ناخباً حدثوا بياناتهم مما يؤكد هناك عزوف انتخابي كبير من قبل الشعب
-
- اذاعة INN