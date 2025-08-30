آخر تحديث:
شبكة اخبار العراق
تقرير أممي:العراق في ذيل قائمة الدول العربية في الشمول المالي للعام الحالي
نائب:مجاملات رشيد والسوداني مع إيران وتركيا جعلا العراق يدفع فاتورة الجفاف
خبير دستوري:السفراء الجدد لا تنطبق عليهم شروط قانون الخدمة الخارجية
نائب: السوداني لم ينفذ الموازنة الثلاثية ويجب محاسبته
حزب بارزاني:استقرار سنجار بخروج الجماعات المسلحة منها
اليوم..أسعار صرف الدولار =143250 ديناراً
البنك المركزي:الشعب العراقي لايثق في المصارف الحكومية والأهلية
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
قضاء زيدان يطالب البرلمان برفع الحصانة عن النائب البطل(سجاد سالم) لانتقاده الأعمال الإرهابية للحشد الإيراني
البنك المركزي:العراق تحت حكم السوداني بلد مستورد وليس منتج
العامري والاعرجي يؤكدان على حماية إيران والدفاع عنها حتى الموت
