تقرير بريطاني:أمريكا صرفت على العراق “تريلون دولار” لكي تسلمه إلى إيران

بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت صحيفة بريطانية ، الاحد 16 حزيران 2019، ان محاولات الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتقويض نفوذ ايران في الشرق الاوسط لن تفلح فيما اشارت الى اميركا صرفت ترليون دولار في العراق ثم سلمته الى ايران.ونشرت صحيفة الأوبزرفر مقالا كتبه، مارتن تشولوف، رأى فيه أن “الولايات المتحدة هي التي عززت النفوذ الإيراني في المنطقة العربية، ولا يمكن لما يفعله ترامب حاليا أن يقوض هذا النفوذ”.ويقول مارتن إن “فكرتين ترسختا في إيران خلال هذا العام: الأولى أن الولايات المتحدة تسعى إلى خنق البلاد اقتصاديا، والثانية أن ترامب لا يريد الحرب”.وتابع ان ” قادة إيران وجهوا رسائل تفيد باعتزامهم الدفاع عن مصالح بلادهم بضرب مصالح خصومهم وغضب إيران من الولايات المتحدة، واتهامها بتنفيذ هجمات على 6 ناقلات نفط في الأسابيع الماضية لم يأت من فراغ”.واشار الى ان “العقوبات الأمريكية أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني، وقوضت قدرات طهران على إنجاز التزاماتها في المنطقة، خاصة في سوريا واليمن ، فقد أغلقت أبواب سوق النفط على إيران بينما يبيع خصومها نفطهم لزبائنها، ويرى مسؤولون في المنطقة إن بقاء الأمور على حالها بالنسبة للقادة الإيرانيين علامة ضعف”.ويقول مارتن إن “ما ربحته إيران في المنطقة خلال 16 عاما الماضية كبير جدا، وهو بفضل أخطاء الولايات المتحدة أساسا، وأكبرها أنها سلمت مركز العالم العربي للنفوذ الإيراني”.ويخلص إلى القول إنه “على الرغم من الثمن الذي تجاوز تريليون دولار ليس هناك أدنى حظ أن يريد العراق “المحرر” علاقات استراتيجية مع واشنطن التي سلمته بسبب سياساتها الخاطئة الى إيران والتي وعلى الرغم من العقوبات الاقتصادية لا تزال تملك أوراقا في المنطقة تناور بها”.