تقرير بريطاني:دول الخليج العربي تسعى لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

تقرير بريطاني:دول الخليج العربي تسعى لعودة سوريا إلى الجامعة العربية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الأربعاء، عن استراتيحية تعتزم السعودية والامارات اعتمادها مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فيما أكدت أن دول الخليج باتت مرحبة بعودة سوريا الى الجامعة العربية.وقالت الصحيفة في تقرير لها نشرت “بي بي سي” مقتطفات منه ، إن “دول الخليج تسعى للترحيب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وذلك بعد ثمانية أعوام من تجميد عضويتها”.وينقل التقرير عن مصادر قولها إنه “من المرجح أن يعود الأسد في وقت ما من العام المقبل إلى مكانه وسط القادة العرب”، مبينا أن “الأسد سيعود إلى موقعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعبد الفتاح “.ويستطرد التقرير قائلا إن “التقارب مع النظام السوري بدأ بالفعل، ففي الأسبوع الماضي أصبح الرئيس السوداني عمر البشير أول زعيم عربي، وعضو في الجامعة العربية، يزور سوريا منذ ثمانية أعوام، وهي زيارة تم تفسيرها بصورة كبيرة على أنها إيماءة صداقة بالنيابة عن السعودية”.وقالت مصادر دبلوماسية للصحيفة إنه يوجد اعتقاد متزايد بين الأعضاء الـ22 بالجامعة العربية بأن سوريا يجب أن تعود للمنظمة، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة على السعودية ومصر بإرجاء التصويت على الأمر.واشار التقرير إلى أن “التقارب يأتي على الرغم من علاقات الأسد الوثيقة مع إيران”، مبينا أنه “بالنسبة للسعودية والإمارات، فإن عودة سوريا إلى الجامعة العربية هي استراتيجية جديدة تهدف لإبعاد الأسد عن نفوذ طهران، وتغذيه وعود بتطبيع العلاقات التجارية وتقديم أموال لإعادة الإعمار”.

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