تقرير بريطاني:قاآني من اشرف على تشكيل حكومة الكاظمي

تقرير بريطاني:قاآني من اشرف على تشكيل حكومة الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تقرير بريطاني ،عن التدخل الإيراني الكبير في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ، وجاء في التقرير ،”عندما وصل قاآني الى بغداد في 30 آذار، كان العراق يطبق اجراءات الحظر الصحي في مواجهة انتشار وباء فايروس كورونا، فضلا عن سعيه لاختيار رئيس وزراء يمكن ان يحصل على دعم الكتل السياسية الكافي ويقود البلاد بعد ستة اشهر من جمود سياسي”.وأكمل موقع مدل ايست: “التقى قاآني في اليوم التالي من زيارته بعدد من قادة الكتل الشيعية بينهم عمار الحكيم، ونوري المالكي، وهادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الامن الوطني فالح الفياض”.الموقع نقل عن قيادي شيعي بارز قائلاً: “ان الرسالة التي نقلها قاآني عند وصوله لبغداد هي أن تشكيل الحكومة يجب ان تكون باشراف الايرانيين وموافقتهم عبر زعماء الحشد الشعبي والقيادات الشيعية وانهم لن يدعمون رئيس وزراء معادي لايران او يبدي عداء لحلفاء ايران داخل العراق”.وأضاف، بان “اللقاء مع نجل السيستاني استمر لاكثر من ساعتين، ونقل قاآني رسالة واضحة من المرشد الاعلى لايران علي خامنئي، هي ان “قناعة المرجع الاعلى علي السيساني هي اولوية بالنسبة للايرانيين وانهم مستعدون لمناقشة اي تسوية يقترحها هو”.

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