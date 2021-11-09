تقرير بريطاني: رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد في هذه الحالة

تقرير بريطاني: رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد في هذه الحالة
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بغداد: شبكة اخبار العراق – كشف تقرير صحفي إنجليزي، الثلاثاء، عن مفاجأة كبرى تتعلق بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد. وبحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، فإن تراجع نتائج مانشستر يونايتد هذا الموسم، قد يدفع رونالدو للرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل. وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حالة عدم تأهل مانشستر يونايتد لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قد يفكر رونالدو في الرحيل عن أولد ترافورد.  وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو لديه رغبة لا تشبع في الألقاب، الفردية والجماعية، ولن يكون سعيدًا في فريق لا تكون توقعاته وقدراته على المستوى المأمول. وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا من رحيله، حيث غادر في صيف 2009 صوب ريال مدريد، ومنه إلى يوفنتوس عام 2018، قبل العودة إلى أولد ترافورد في صيف 2021. ويعاني مانشستر يونايتد هذا الموسم، وخصوصًا على الصعيد المحلي، حيث ابتعد الفريق مبكرًا عن سباق المنافسة على لقب البريميرليج.

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