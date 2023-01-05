تقرير تركي:ارتفاع أسعار العقارات في بغداد غسيل أموال السياسيين وفساد الدولة

تقرير تركي:ارتفاع أسعار العقارات في بغداد غسيل أموال السياسيين وفساد الدولة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت شبكة “الحريات دايلي نيوز التركية” في تقرير نشرته، اليوم الخميس، عن الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة بغداد الى مستويات خيالية. وبينت الشبكة عبر تقريرها ، أن ” المواطنين العراقيين وحتى أولئك الذين يحصلون على ضعف معدل الدخل الشهري على المستوى الوطني، باتوا غير قادرين على شراء عقار داخل العاصمة بغداد لارتفاع الأسعار غير المسبوق”. وأوضحت الشبكة أن “وصول الأسعار الى مستويات قياسية يأتي نتيجة لضعف النظام المصرفي في العراق، والذي ما يزال غير قادر على تغطية ومراقبة عمليات شراء العقارات التي تجري من خلال التعامل النقدي المباشر، الأمر الذي جعل من قطاع العقارات طريقة سهلة وسريعة لإخفاء الأموال الفاسدة”. ووصفت الشبكة ارتفاع الأسعار بانه “يأتي كنتيجة مباشرة لضعف إجراءات الدولة في منع غسيل الأموال، وأصبحت العقارات احد اهم طرق غسل الأموال غير الشرعية، خصوصا مع تضاعف حجم الازمة نتيجة للإهمال الحكومي”. وأكدت الشبكة أنه “في ظل غياب الإجراءات الحكومية لمكافحة ارتفاع أسعار العقارات شجع الجهات الفاسدة الى الاستثمار بالقطاع كوسيلة لا تصلح فقط لغسيل الأموال، بل للتربح أيضا”، مضيفة أن “تجاهل السلطات حل المشكلة وفشلها في التخطيط للطلب العالي على العقارات وبناء المجمعات السكنية التي تتناسب مع الزيادة السكانية داخل العاصمة بغداد، عظم من التأثيرات الجانبية لازمة العقارات بشكل كبير وجعلها مغرية اكثر كوسيلة لغسيل الأموال”، على حد تعبيرها.

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