تقرير صحفي: أنظار ريال مدريد تتجه إلى اللأعب محمد صلاح

تقرير صحفي: أنظار ريال مدريد تتجه إلى اللأعب محمد صلاح
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تقرير صحفي إسباني، الأحد، عن تطور جديد بشأن ارتباط اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بالانتقال إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.ووفقًا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن “رغبة صلاح في المستقبل هي الدفاع عن ألوان ريال مدريد، عقب انتهاء علاقته مع ليفربول”.وأشارت إلى أن “شخصا مقربا من صلاح، أكد وجود اتصالات حاليًا بين ريال مدريد وممثلي اللاعب المصري”.وقالت الشبكة الاسبانية، أن “صلاح سينهي الموسم الحالي مع الريدز، ثم سيكون مستقبله على المحك، لكن كل ما يتعلق بصفقة انتقاله إلى الميرنجي في الصيف المقبل، سيكون بناء على قرار ليفربول بشأن مستقبله”.واوضحت، إن “أحد ممثلي صلاح سبق وكشف عن تقديم ريال مدريد لعرض سابق بشأن ضم اللاعب، لكننا نؤكد حاليًا أن اهتمام النادي الملكي بنجم الريدز أكثر من أي وقت مضى”.وكان صلاح أجرى حوارًا صحفيًا، الجمعة الماضي، ورفض خلاله غلق الباب أمام انتقاله مستقبلًا إلى ريال مدريد أو برشلونة.يذكر أن عقد النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في حزيران من العام 2023. 

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