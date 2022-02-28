تقرير كردي:شركة أريكسون للاتصالات دفعت ملايين الدولارات للعائلة البارزانية

تقرير كردي:شركة أريكسون للاتصالات دفعت ملايين الدولارات للعائلة البارزانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقرير لموقع اي كورد ديلي ان وثائقا تخص شركة اريكسون السويدية للاتصالات كشفت عن سنوات من الرشوة والاحتيال في العراق وواجهت تهم فساد لم يكشف عنها في أكثر من عشرة بلدان أخرى.وذكر التقرير ، أن “الشركة التي تتخذ من السويد مقراً لها دفعت عشرات الملايين من الدولارات في مدفوعات مشبوهة على مدى ما يقرب من عقد من الزمان للحفاظ على أعمالها في العراق ، وتمويل الرحلات إلى الخارج لمسؤولي الدفاع والمكافآت من خلال وسطاء للمديرين التنفيذيين للشركات وربما الإرهابيين”.واضاف ان ” أعمال إريكسون في العراق اعتمدت على الوسطاء المرتبطين سياسياً والمقاولين من الباطن غير الخاضعين للفحص، حيث تميزت بالعقود الوهمية والفواتير المتضخمة والبيانات المالية المزورة والمدفوعات لـ “مستشارين” بتوصيف وظيفي غامض. في إحدى الحالات، جمع أحد أفراد عائلة البارزاني، 1.2 مليون دولار مقابل تسهيلات لرئيس شركة هاتف محمول من عائلة البارزاني والذي يعتقد انه مسرور بارزاني الذي يمتلك شركة كورك للاتصالات والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار”.وبين التقرير ان “الوثائق المسربة تحتوي على 73 صفحة من 79 صفحة من تقرير عن أعمال إريكسون في العراق ، بما في ذلك ملخصات 28 مقابلة مع شاهد و 22.5 مليون رسالة بريد إلكتروني”، موضحا ان ” شركة إريكسون أمطرت العملاء بأعمال فنية وملابس وامتيازات أخرى مثل أجهزة آي باد وساعات وأقلام مونت بلانك. ودفعت تكاليف رحلات إلى إسبانيا والسويد لعشرة من مسؤولي وزارة الدفاع العراقية”.واشار التقرير الى أن ” إيلي مبارك ، مدير حساب إريكسون لشركة  كورك وهي شركة اتصالات للهواتف المحمولة متورطة في فساد ومخالفات مالية، ففي إحدى الحالات ، طلب مبارك “تبرعًا” قيمته 50 الف دولار لقوات البشمركة الكردستانية “لمحاربة داعش”، بحسب التقرير. كان سيروان بارزاني يقود الميليشيا ، وهو أيضًا مساهم رئيسي في كورك ورئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت”.

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