تقرير: مبابي لايرغب البقاء ضمن فريقه سان جيرمان

بغداد/شبكة أخبار العراق- أثار الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الجدل مرة أخرى بشأن انتقاله لريال مدريد هذا الصيف.وارتبط اسم مبابي بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، رغم استمرار عقده مع النادي الفرنسي حتى صيف 2022.وذكرت صحيفة “موندو ديبوريتفو” الإسبانية، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن “مبابي غاب عن حفل عيد الميلاد الذي أقامه لاعبو سان جيرمان لزميلهم أندير هيريرا، رغم حضور الثلاثي ليونيل ميسي وسيرجيو راموس ونيمار، مما أثار الجدل حول مستقبل مبابي مع الفريق”.وأوضحت الصحيفة، أن “أي تصرف يخرج من مبابي في هذا التوقيت له تفسير، وغيابه عن هذا الحفل الذي اجتمع فيه أعضاء الفريق، أمر يدعو للاستغراب”.وأضافت أن “غياب مبابي لاقى استحسانا كبيرا من جانب جماهير ريال مدريد، الذين يرون أن التفاصيل من هذا النوع، تعني أمرًا واحدًا فقط، وهو أن اللاعب لا يريد البقاء في سان جيرمان”.