تكرار سيناريو 2010..المالكي للبارزاني:تحالف معي لولاية ثالثة وسأضع العراق تحت قدميك!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الاثنين، عن وجود قنوات تواصل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، فيما أكد إمكانية التحالف مع حزب البارزاني شريطة التجديد لولاية ثالثة للمالكي وفق ايمانهم بمشروع “الاغلبية السياسية”.وقال مدير مكتب المالكي (هشام الركابي) في تصريح صحفي له اليوم: إن “كافة الخلافات مع قادة إقليم كردستان العراق اساسها الدستور والقانون ”، مبينا أن “المالكي لم يقطع تواصله مع البارزاني والكتل الكردية الاخرى”.مشيرا في الوقت ذاته إلى “وجود قنوات تواصل مع كافة القوى بما فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني”.وبشأن رده على تصريح لرئيس كتلة الحزب الديمقراطي عرفات كرم حول إمكانية التحالف مع المالكي، أكد الركابي ان “تحالفات المالكي مشروطة باعادته الى منصب رئاسة الوزراء”، موضحا أن “كل من يؤمن بمشروع الاغلبية السياسية سيكون حليفنا ومرحب به بما في ذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني”.يذكر ان المالكي في اتفاقية اربيل عام 2010 هو من اوصل التمادي الكردستاني بقيادة مسعود على موارد الدولة العراقية وسيطرة البيشمركة على 80% من المناطق المختلطة مقابل التجديد له لولاية ثانية!.