تكريم الفنان العراقي محمد عبد الجبار في تونس

تكريم الفنان العراقي محمد عبد الجبار في تونس
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كرم الفنان العراقي محمد عبد الجبار من قبل اتحاد نقابات الموسيقية العربية ضمن فعاليات تأسيس الاتحاد الذي عقد في تونس للفترة من 26 – 29 من شهر آيار الماضي الذي شارك فيه لدوره المتميز في الغناء والموسيقى  ودفاعه عن حقوق الإنسان وتحقيق السلام .

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