تكليف ماهر حسين رشيد بمنصب رئيس هيأة التقاعد

تكليف ماهر حسين رشيد بمنصب رئيس هيأة التقاعد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، امرا بانهاء تكليف رئيس هيئة التقاعد الوطنية إياد محمود هادي الجبوري وتكليف ماهر حسين رشيد بدلا عنه. وذكر بيان لمكتب السوداني ، أنه “بناءً على توصيات لجنة تحقيقية من ديوان الرقابة المالية، ونتيجةً للخروقات القانونية والمالية والإدارية التي رافقت عمل هيئة التقاعد الوطنية، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم، أمراً بإنهاء تكليف إياد محمود هادي الجبوري، من مهام رئاسة هيئة التقاعد الوطنية، وتعيين ماهر حسين رشيد بدلاً منه”. وأضاف البيان، أن “السوداني وجه الرئيس الجديد للهيئة بالعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملات المتقاعدين، وأتمتتها إلكترونياً. وتهيئة مبنى يليق بالهيئة ويوازي ما قدّمته شريحة المتقاعدين من خدمة وظيفية سابقة، وتيسير مراجعات المواطنين وقضاء احتياجاتهم”.

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