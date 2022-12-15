تكهنات بمشاركة (بنزيما) في نهائيات كأس العالم

تكهنات بمشاركة (بنزيما) في نهائيات كأس العالم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- زاد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، من الجدل المثار حول إمكانية تواجد كريم بنزيما، في المباراة النهائية لكأس العالم أمام الأرجنتين، الأحد المقبل.واكتفى ديشامب برد غامض ومقتضب للغاية، عند سؤاله عن هذا الموضوع، عبر قناة TF1 الفرنسية، حيث رد “أفضل الانتقال إلى السؤال التالي”.وغادر بنزيما، معسكر منتخب فرنسا في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق مونديال قطر 2022 بسبب إصابته في عضلة الساق.ولم يخرج بنزيما من قائمة منتخب فرنسا، ويحق له تسلم ميدالية ذهبية حال فوز منتخب بلاده، أو فضية حال تتويج المنتخب الأرجنتيني، وذلك وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.وكانت تقارير صحفية عديدة قد تكهنت بإمكانية عودة بنزيما مجددا لصفوف منتخب فرنسا منذ بداية الأدوار الإقصائية، وهو ما لم يتحقق، كما نفاه ديشامب أكثر من مرة.إلا أن هذه التكهنات بدأت تزداد بين الجماهير مع أنباء تعافي اللاعب، ومنح ريال مدريد الضوء الأخضر له للسفر إلى قطر لمساندة زملائه في النهائي، إذا أراد.وتأهل منتخب فرنسا لنهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره المغربي بهدفين دون رد، مساء الأربعاء، على ستاد البيت.

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