تنجيم نائب: ارتفاع نسبة المشاركة الجماهيرية في الانتخابات المقبلة

تنجيم نائب: ارتفاع نسبة المشاركة الجماهيرية في الانتخابات المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجّح عضو مجلس النواب، النائب فراس المسلماوي، اليوم الخميس، ارتفاع نسبة المشاركة الجماهيرية في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى وجود عوامل مشجعة من شأنها تعزيز الإقبال الشعبي وتوسيع قاعدة المشاركة في العملية الانتخابية.وقال المسلماوي في تصريح  صحفي، إن “الانتخابات تمثل العامل الأساسي في تصحيح مسارات العمل الحكومي، ومعالجة الأخطاء، والمضي نحو بناء الدولة وتطورها”، مؤكداً أن “المشاركة الواسعة في الانتخابات هي السبيل لتحقيق هذه الأهداف”.وأضاف أن “نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة يُتوقَّع أن تكون أعلى من سابقاتها، وذلك لعدة أسباب، في مقدمتها تراكم الخبرات لدى مفوضية الانتخابات”، مشيرًا إلى أن “نجاح حكومة الإطار التنسيقي في تنفيذ برنامجها الانتخابي، من خلال ما تحقق من إنجازات خدمية في بغداد والمحافظات، وكذلك بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار والعالم على مختلف الأصعدة، يمثل عاملًا محفزًا إضافيًا”.

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