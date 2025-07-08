تنسيق أمني عراقي تركي مقابل عطش العراقيين

تنسيق أمني عراقي تركي مقابل عطش العراقيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني، في بيان ،الثلاثاء، أن “رئيس الوزراء، استقبل، اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز المخابرات التركي، ابراهيم كولن والوفد المرافق له”.ونقل الوفد التركي، بحسب البيان، الى السوداني تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتأكيداته على الرغبة في المضي بالعلاقات الثنائية بين البلدين نحو المزيد من التعاون والارتقاء بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين.وأضاف البيان، أن “اللقاء شهد بحث الملفات الأمنية المشتركة، والتنسيق المعلوماتي المتبادل بين البلدين، بما يعزز الاستقرار في المناطق الحدودية المشتركة، وعموم المنطقة”.يذكر ان تركيا ما زالت لم تمنح العراق حصته العادلة من المياه مقابل مكافئات السوداني في زيادة حجم صادراتها للعراق وكذلك استثماراتها وطريق التنمية المستفيدة الاولى منه تركيا وهي مصرة على عطش العراقيين.

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