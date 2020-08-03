تنسيق مصري جزائري لبحث القضايا المشتركة بين البلدين

تنسيق مصري جزائري لبحث القضايا المشتركة بين البلدين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري ,الاثنين , مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم بحثا خلالها ملفات متعلقة بالأوضاع في المنطقة.وأكدت الخارجية المصرية في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” أن المكالمة جاءت “في إطار التنسيق الدائم بين البلدين الشقيقين”، مضيفة أن شكري وبوقادوم تناولا “عددا من القضايا المؤثرة على الاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي”.وتابع البيان أن الوزيرين تطرقا في المكالمة إلى ترتيب لقاء قريب بينهما، لمواصلة متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين.

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