تنظيم بطولة أندية العراق للسيدات للفعالية الحرة في محافظة الديوانية

تنظيم بطولة أندية العراق للسيدات للفعالية الحرة في محافظة الديوانية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن اتحاد المصارعة، اليوم الاحد، تنظيم بطولة أندية العراق للسيدات للفعالية الحرة في محافظة الديوانية.وقال مدير المكتب الإعلامي لاتحاد المصارعة هشام علي، إن “الاتحاد نظم بطولة أندية العراق للسيدات للفعالية الحرة، حيث ستقام في محافظة الديوانية للمدة من 27- 12 ولغاية 29- 12- 2020″وأضاف، أن “البطولة سيحتضنها نادي الرافدين وستشهد البطولة مشاركة 15 ناديا و80 لاعبة لمختلفة الفئات من الناشئات والمتقدمات”.

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