توتال:العراق وافق على تخفيض حصته من تطوير مصادر الغاز والنفط إلى 30%

توتال:العراق وافق على تخفيض حصته من تطوير مصادر الغاز والنفط إلى 30%
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت شركة توتال إنرجيز، الأربعاء الاربعاؤ، التوصل لاتفاق مع العراق بخصوص مشروعها البالغ قيمته 27 مليار دولار ، مبينة أن الأمر يبعث برسالة قوية بشأن الاستثمار الأجنبي في البلاد. وأعلن العراق، امس الثلاثاء ، موافقته على حصة أصغر تصل إلى 30 بالمئة في مشروع توتال إنرجيز الذي تأخر كثيرا مما أحيا اتفاقا تأمل بغداد في أن يجذب الاستثمارات الأجنبية للعودة إلى البلاد .وقد وافق مجلس الوزراء على خفض حصته في مشروع لتطوير مصادر الغاز والنفط والطاقة المتجددة في المنطقة الجنوبية من 40 بالمئة الى 30 بالمئة املا بحسم المشروع الذي تأجل طويلا.وكانت الحكومة العراقية تصر في السابق على حصة 40 بالمئة الأمر الذي عطل تنفيذ المشروع برغم حاجة البلاد الماسة للغاز كوقود لمحطات الكهرباء لديه.

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