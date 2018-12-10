توتنهام يجازف بقوة أمام برشلونة في دوري الأبطال

توتنهام يجازف بقوة أمام برشلونة في دوري الأبطال
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بغداد/شبكة أخبار العراق- يواجه توتنهام نظيره برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا في مباراة يجب أن يفوز فيها الطرف الإنجليزي حتى يتأهل إلى ثمن نهائي البطولة.توتنهام حالياً هو وصيف مجموعته، ولكنه يتساوى في النقاط مع إنتر ميلان الذي يواجه خصماً أقل خطورة وهو أيندهوفين، مما يجعل مباراة برشلونة بمثابة أكون أو لا أكون بالنسبة للسبيرز.وتكمن مشكلة السبيرز الحالية في عدد من الاصابات، وأبرزها مركز الظهير الأيمن الذي يعاني منه وبشدة في الوقت الحالي نظراً لاصابة تريبيير ومن بعده أورييه في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري.وقال بوتشتينو: ” كايل وولكر بيتيرز لعب لأنه كان على عاتقه مسؤولية اللعب، ويوم الثلاثاء إن لم يكن كل من تريبيير أو أورييه في كامل عافيتهم فسيلعب مجدداً أمام برشلونة”.“إنه لاعب عظيم، صغير في السن، ولكنه سيعطينا أفضل ما لديه عندما يلعب”.

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