توجه ثنائي الصقور الى تونس للالتحاق بمعسكر الفريق للمشاركة في البطولة العربية للأندية

توجه ثنائي الصقور الى تونس للالتحاق بمعسكر الفريق للمشاركة في البطولة العربية للأندية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- غادر لاعبا نادي القوة الجوية، احمد إبراهيم وإبراهيم بايش، الى تونس للالتحاق بمعسكر الفريق استعداداً لمواجهة مولودية الجزائر في البطولة العربية للأندية الابطال.وقال المنسق الإعلامي لنادي القوة الجوية، علاء محمد في تصريح  صحفي، إن “اللاعبين احمد ابراهيم وابراهيم بايش، توجها الى تونس للانخراط بمعسكر الصقور استعدادا لمواجهة المولودية في الإطار العربي”.وأضاف محمد، أن “الفريق خاض امس مباراة ودية امام الوادي الافريقي التونسي، وتغلب بثلاثة اهداف لهدفين”، مبيناً ان “الفريق سيخوض مباراة ودية أخرى قبل التوجه الى لجزائر لمواجهة مولودية في السادس عشر من الشهر الجاري”.يذكر أن مدرب الصقور أيوب اوديشو، منح اللعبين إجازة حتى اليوم الأربعاء من اجل الراحة بعد المجهودات التي بذلها اللاعبان في كأس الخليج 24.

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