توجه لزيادة عدد ممثلي الحكام في الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي

توجه لزيادة عدد ممثلي الحكام في الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، حازم حسين، عن وجود توجه لزيادة عدد ممثلي الحكام في الهيئة العامة للاتحاد.وقال حسين في تصريح صحفي، إن “هناك مقترح لزيادة عدد الحكام في الهيئة العامة لاتحاد الكرة، ليكون من 4 الى 5 ممثلين”.وأضاف حسين أن “28 عضواً في لجنة الحكام عدد مبالغ به والتسميات تتم بواسطة الضغط الإعلامي”، مشيراً إلى أن “دور الحكام يجب ان يكون اكبر في الهيئة العامة وليس في لجنة الحكام”.يذكر أن انتخابات اتحاد الكرة من المقرر ان تقام خلال فترة 6 اشهر.

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