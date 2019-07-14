توجه وزير التخطيط إلى نيويورك

توجه وزير التخطيط إلى نيويورك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، عن توجه الوزير نوري صباح الدليمي الى نيويورك زيارة رسمية ستستمر لأربعة أيام.وذكرت الوزارة في بيان، ان ” وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي يتوجه إلى نيويورك في زيارة رسمية ستستمر لأربعة أيام، لعرض التقرير الختامي للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 2019 والذي أقيم في بيروت خلال شهر نيسان الماضي برئاسة العراق ممثلاً بوزير التخطيط”.واضافت انه “سيوصل العراق خلال مشاركته صوت المنطقة العربية الى المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي سيقام في نيويورك، فيما سيقدم الدكتور نوري الدليمي خلال مشاركته (الاستعراض الوطني الطوعي الأول لجهورية العراق 2019)”.

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