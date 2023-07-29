توجيهات السوداني ليس لها علاقة بتخفيض سعر صرف الدولار

توجيهات السوداني ليس لها علاقة بتخفيض سعر صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، اجتماعاً ضمّ مسؤولين وممثلين عن الجهات الحكومية والأمنية المعنية بمكافحة وملاحقة الجريمة الاقتصادية.وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أنه جرى، خلال الاجتماع، متابعة الجهود الراهنة في تتبّع مهربي العملة والشبكات الإجرامية والعناصر التي تعمل على تخريب الاقتصاد المحلي وتعتدي على القانون وحقوق الناس.ونقل البيان عن السوداني قوله، إن هذه الجهود تنال اهتماماً خاصاً من قبل الحكومة، باعتبارها ركيزة من ركائز الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد.ووجّه السوداني ايضا بضرورة العمل ضمن منظومة متكاملة ومتواصلة بين الأجهزة المعنية بالجريمة الاقتصادية واستمرار ملاحقة المضاربين ومهربي العملة، والمتهربين من دفع الكمارك والضرائب.وفي مجال الإجراءات التنفيذية الاحترازية، وجّه رئيس مجلس الوزراء بدراسة نشر نقاط تفتيش متحركة أو ثابتة، على الطرق الرئيسة الرابطة بالمنافذ الحدودية، من أجل الحد من مناقلة أو تهريب السلع والبضائع غير المرسّمة، التي تلحق الضرر بالاقتصاد العراقي عبر دخولها غير الشرعي للبلاد.يذكر أن سبب ارتفاع سعر الدولار بسبب السياسة  المالية لبنك المركزي برئاسة الاطاري الفاشل علي العلاق.

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