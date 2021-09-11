توجيه غريب للكاظمي بموافقته على زيادة أعداد الزوار الإيرانيين إلى (80) ألف بدلا من (40) ألف للمشاركة في الزيارة الأربعينية!

توجيه غريب للكاظمي بموافقته على زيادة أعداد الزوار الإيرانيين إلى (80) ألف بدلا من (40) ألف للمشاركة في الزيارة الأربعينية!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، توجيها يخص التأشيرات الممنوحة لزوار الإمام الحسين .وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان، ان الاخير “وجه بمضاعفة عدد التأشيرات الممنوحة للزائرين من إيران الذين يرومون زيارة العراق، عن العدد الذي تم إقراره سابقاً بسبب جائحة كورونا وظروفها القاهرة، وليزداد العدد من (40) ألف زائر إلى (80) ألف زائر”.وأشار الى ان “هذه الزيادة تأتي مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين ؛ لما تمثله من أجواء روحانية دينية مؤمنة خالصة؛ وليتسنى لأكبر عدد ممكن من الزائرين الكرام حضور مراسم عزاء سيد الشهداء، مع التزام جميع الوافدين بشروط اللقاح واختبار المسحة والالتزامات الصحية الأخرى”.واضاف، “بإذنه تعالى وعبر الالتزام بالإجراءات الصحية، ستتراجع حدة جائحة كورونا؛ لنرى ضيوفنا الأعزاء في الأعوام القادمة من جميع الدول، وهم يزورون عراقنا الحبيب قادمين من كل بقاع العالم، وهم مطمئنون من خطر الإصابة بالجائحة”.يذكر ان عدد إصابات العراقيين في فيروس كورونا تجاوز المليون شخص.

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