توغل إسرائيلي جديد في الجنوب السوري

توغل إسرائيلي جديد في الجنوب السوري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تمركز رتل عسكري إسرائيلي أمس، على الطريق الواصل بين بلدة الحميدية ومبنى المحافظة بمدينة القنيطرة في جنوبي سوريا. وذكر «تلفزيون سوريا» أن الرتل يتألف من 14 آلية عسكرية، بينها ثلاث دبابات من طراز ميركافا، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية عززت من انتشارها في المنطقة من دون معرفة الأسباب المباشرة لهذه التحركات.وأشار إلى إطلاق القوات الإسرائيلية سراح شابين كانت قد اعتقلتهما السبت في ريف القنيطرة الأوسط، خلال عملية توغّل مفاجئة في المنطقة.ويشهد جنوبي سوريا توغلات إسرائيلية داخل المنطقة العازلة، كما تواصل القوات الإسرائيلية توسيع وجودها العسكري في محافظة القنيطرة.في شرقي سوريا، ضبطت قوى الأمن الداخلي مستودعاً يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، يعود لفلول النظام السابق، وذلك في مدينة موحسن بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور شرقي سوريا.وقالت محافظة دير الزور، في منشور أوردته على صفحتها بموقع فيسبوك، إن «قوى الأمن الداخلي بالمحافظة تمكنت من ضبط مستودع يحتوي على كميات ضخمة من الذخائر والأسلحة في أحد المنازل المهجورة بمدينة موحسن». وأشارت إلى أن «ذلك يأتي ضمن الحملة الأمنية التي أطلقتها قيادة الأمن الداخلي لملاحقة فلول النظام والميليشيات الإيرانية في المحافظة».

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