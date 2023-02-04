توقف في بيع وشراء الدولار في بغداد

توقف في بيع وشراء الدولار في بغداد
آخر تحديث:

 بغداد/ بكة أخبار العراق- سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، انخفاضا ملحوظا في محال الصيرفة بالعاصمة بغداد.وقال مراسلنا إن “بورصتي الكفاح والحارثية مغلقة ومتوقفة عن البيع والشراء بصورة تامة “. واضاف أن “اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 163,000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 161,000 دينار لكل 100 دولار”. وأشار إلى أن “أغلب أصحاب مكاتب الصيرفات في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد توقفوا عن البيع والشراء للدولار بسبب عدم استقراره في البورصة الرئيسية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *