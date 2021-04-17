توقيتات الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا

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بغداد/شبكة أخبار العراق- تنطلق، عصر اليوم السبت، الجولة الثانية لمباريات دوري أبطال آسيا بإقامة 6 مباريات لثلاث مجموعات بينها مباراة القوة الجوية العراقي ضد باختاكور الاوزبكي.وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم، بحسب التوقيت الرسمي للعاصمة بغداد :
17:30 الوحدة الإماراتي – جوا الهندي
18:00 القوة الجوية العراقي – باختاكور الاوزبكي
20:00 الريان القطري – برسيبوليس الايراني
21:00 تركتور سازي تبريز الايراني – الشارقة الإماراتي
21:00 النصر السعودي – السد القطري
21:00 فولاد خوزستان الايراني – الوحدات الأردني.