توقيتات المبارات الدولية الودية لهذا اليوم

توقيتات المبارات الدولية الودية لهذا اليوم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ساعات قليلة وينتهي التوقف الدولي الثاني لهذا الموسم وأجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بشهر أكتوبر الجاري.ومع اليوم الأخير من عمر التوقف الدولي، تلعب بعض المباريات الودية الدولية فجر وصباح اليوم الأربعاء في أمريكا الشمالية والجنوبية، مع مباراة مهمة في كأس الأرجنتين.مباريات اليوم الدولية الودية:-
بيرمودا ضد جواتيمالا .. الساعة 1:30 فجر الأربعاء
بوليفيا ضد هاييتي .. الساعة 3:00 فجر الأربعاء
بيرو ضد الأوروغواي .. الساعة 4:30 صباح الأربعاء
مباريات اليوم في الدوري الإسباني الدرجة الثانية
فوانلبرادا ضد ريال سرقسطة الساعة 22:00
مباريات اليوم كأس الأرجنتين
سنترال كوردوبا ضد استوديانتس لابلاتا .. الساعة 21:30

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