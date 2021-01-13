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توقيع مذكرة تعاون اقتصادي بين العراق وإيران
السوداني:عدم محاسبة الحكومة لشركات الهاتف النقّال دفعها للتمادي
نائب: خلافات عميقة حول موازنة 2021
إيران تريد زراعة القمح والشعير والذرة في الأراضي العراقية وفتح مصنعا لصناعة السيارات!!!
المالية النيابية:العجز في الموازنة غير مقبول لا اقتصادياً ولا مالياً والكاظمي فاشل
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إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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