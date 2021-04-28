توقيف قائد حرس الحدود الخامسة وأمر لواء وفوج لفشلهم في حماية مقراتهم

توقيف قائد حرس الحدود الخامسة وأمر لواء وفوج لفشلهم في حماية مقراتهم
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الأربعاء، أمرا بإيقاف ضباط كبار بحرس الحدود.وقال مصدر ، إن “وزير الداخلية عثمان الغانمي، وجه بتوقيف كل من قائد قوات حرس الحدود المنطقة الخامسة، وآمر لواء حرس الحدود الخامس، وآمر الفوج الثالث/ لواء حرس الحدود الخامس”.وأضاف، أن “ذلك جاء بعد هجوم على مخفر حدودي في أطراف الأنبار”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *